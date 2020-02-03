Модульная система — один из видов образования сегодня, который с каждым днем становится все популярнее. Вообще, модуль является совершенно новым понятием для сферы образования. Это часть образовательной программы, которая структурирована под рамки изучения нескольких дисциплин.

Сущность такой формы обучения заключается в том, чтобы ученик занимался больше самообучением, а преподаватель выступает в роли координатора. Образовательный процесс с производственным модулированием совершенствуется на базе утвержденных Министерством образования и наук Российской Федерации учебных планов.

Цель такого обучения ориентирована на повышение индивидуальных качеств и самоэффективности. Согласно планам, студенту необходимо усвоить несколько учебных программ, после пройти аттестацию, пройти практику и защитить письменную работу по ней. Оценка успеваемости происходит через рейтинговую систему оценки знаний.

[16 примеров] Образцы отчетов по практике ПМ 01,02,03,04,05,06 на 2020 год

Структура отчетов по профессиональным модулям

Отчет по практике относят к стандартным студенческим работам. Это же касается и производственного модуля. Несмотря на нестандартную учебную программу и темпы обучения, студенты точно также должны написать отчет по практике, структуру которого устанавливает ГОСТ, а университет, как правило, имеет право вносить незначительные правки. Например, количество подпунктов или изменение общего количества глав.

Конечно, все зависит от направления обучения студента, но структура отчета должна быть примерно следующей:

Титульный лист Содержание Индивидуальное задание Дневник по практике Отзыв Введение Первая глава Вторая глава Содержание практики Заключение Список литературы Приложения

Документы по профессиональным модулям ПМ

Как и для других форм обучения, студенты производственного модуля должны представить вместе с отчетом по практике следующие обязательные документы:

Дневник по практике (должен быть заверен руководителем практики от предприятия) Индивидуальное задание (выдается руководителем практики от университета) Отзыв (составляется руководителем практики от предприятия) Программа практики (должен быть заверен руководителем практики от университета)

Данные документы напрямую повлияют на оценку при защите отчета.

Прохождение практики по ПМ 01

Результатом прохождения студентом профессионального модуля 01 является овладение им видом профессиональной деятельности, а также формирование у будущих специалистов соответствующих разделам и междисциплинарным курсам модуля профессиональных компетенций.

Так как направлений по профессиональным модулям очень много, то и профессиональные компетенции, которыми должен овладеть студент, очень различны. По окончанию ПМ 01, обучающегося направляют на практику, результатом которой должен стать отчет по проделанной работе, заполненный календарный график практики, подробная характеристика на студента. Так как профессиональный модуль несколько отличается от обычной образовательной программы, то и конечные документы, требуемые от студента по прошествии практики, тоже будут отличаться от обычных.

Например, в виде таблицы необходимо указать оценку различным компетенциям по результатамам прохождения практики, руководитель от высшего учебного заведения должен указать свои замечания и предложения, а также должны быть сделаны записи о выполненных работах.

Прохождение практики по ПМ 02

По окончанию изучения профессионального модуля 02, студент должен овладеть таким видом профессиональной деятельности, как участие организации производственной работы структурного подразделения и формирование у будущих специалистов соответствующих разделам и междисциплинарным курсам модуля профессиональных компетенций.

В итоге студент должен:

Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения, где он проходит практику.

Участвовать в руководстве работой структурного подразделения, где он проходит практику.

По окончании практики студент должен представить свой отчет по практике по ПМ. 02, а также приложить календарный график, оценку о результате проделанной работы, записи о работах, выполненных на практике и отзыв руководителя практики от предприятия.

График практики составляется в виде таблицы и содержит в себе краткую инструкцию-план данного периода обучения. Оценка о результатах проделанной работы должна содержать саму оценку руководителя, его подпись, фамилию и инициалы и краткую характеристику работе.

Прохождение практики по ПМ 03

По окончанию изучения профессионального модуля 03, студент должен овладеть таким видом профессиональной деятельности, как участие во внедрении того или иного процесса. То есть во время практики студент должен будет непосредственно участвовать в реализации профессиональных процессов, проводить контроль соответствия запланированного и итогового результатов.

По окончанию данного периода обучения, студентом составляется отчет по практике по ПМ 03. К данному отчету необходимо приложить следующие документы:

Замечания и предложения руководителя практики от университета

Оценку компетенций студента по результатам прохождения практики

Характеристику руководителя практики от предприятия (составляется в соответствие с методическими рекомендациями)

Выводы и рекомендации студента (практические рекомендации студент составляет сам)

Календарный график (составляется в виде таблицы и содержит в себе подробную информацию о проделанной работе студента в соответствии с днями)

Записи о проделанных работах во время практики

Какие-то из данных документов составляет сам студент, какие-то руководитель практики от предприятия, а какие-то руководитель от университета. Следует помнить, что в конце, на каждом документе и отчете по практике должны стоять три подписи всех вышеперечисленных людей.

Прохождение практики по ПМ 04

По прошествии обучения по профессиональному модулю и прохождению практики по данному направлению, студент должен будет отобразить информацию в отчете по практике по ПМ 04:

О планировании деятельности подразделения

Об организации и контроле ранее запланированной деятельности

Об оформлении отчетно-планирующей документации

Со всем этим студент столкнется во время практики на предприятии. Он должен будет научиться понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, уметь организовывать собственную деятельность, выбирать такие способы выполнения профессиональных задач, которые будут наиболее эффективны, принимать нестандартные решения в необычных ситуациях и нести за них ответственность.

Все вышеперечисленное покажет студента как профессионала и позволит руководителю практики вынести свою оценку как потенциальному работодателю будущему специалисту. Данная оценка отображается в характеристике – обязательном документе, прикладываемом к отчету во время его защиты на кафедре.

Прохождение практики по ПМ 05

При окончании обучения по профессиональному модулю и прохождению практики по данному направлению, студент должен будет отобразить информацию в отчете по практике по ПМ.05:

О работе с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями и другими материалами, которые, так или иначе, был связаны с работой во время практики

Об осуществлении операций или работ, которые входят в прямые обязанности должности практиканта

Об оформлении отчетов, расчетов, документов

О ведении документации

О работе с компьютерными системами, о правилах технических документов.

С данными трудностями студенту предстоит столкнуться во время прохождения практики в организации. Обучающийся должен будет научиться понимать сущность своей будущей профессии, уметь организовывать собственную деятельность, выбирать такие способы выполнения профессиональных задач, которые будут наиболее эффективны, уметь обосновывать свой выбор, принимать нестандартные решения в необычных ситуациях и нести за них ответственность, владеть информационной культурой, уметь анализировать информацию и применять ее в нужное время.