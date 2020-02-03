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Отчет по практике по ПМ 01-05

Специальности / Организации
Содержание
  1. [16 примеров] Образцы отчетов по практике ПМ 01,02,03,04,05,06 на 2020 год
  2. Структура отчетов по профессиональным модулям
  3. Документы по профессиональным модулям ПМ
  4. Прохождение практики по ПМ 01
  5. Прохождение практики по ПМ 02
  6. Прохождение практики по ПМ 03
  7. Прохождение практики по ПМ 04
  8. Прохождение практики по ПМ 05

Модульная система  — один из видов образования сегодня, который с каждым днем становится все популярнее. Вообще, модуль является совершенно новым понятием для сферы образования. Это часть образовательной программы, которая структурирована под рамки изучения нескольких дисциплин.

Примеры работ

Сущность такой формы обучения заключается в том, чтобы ученик занимался больше самообучением, а преподаватель выступает в роли координатора. Образовательный процесс с производственным модулированием совершенствуется на базе утвержденных Министерством образования и наук Российской Федерации учебных планов.

Цель такого обучения ориентирована на повышение индивидуальных качеств и самоэффективности. Согласно планам, студенту необходимо усвоить несколько учебных программ, после пройти аттестацию, пройти практику и защитить письменную работу по ней. Оценка успеваемости происходит через рейтинговую систему оценки знаний.

[16 примеров] Образцы отчетов по практике ПМ 01,02,03,04,05,06 на 2020 год

Структура отчетов по профессиональным модулям

Отчет по практике относят к стандартным студенческим работам. Это же касается и производственного модуля. Несмотря на нестандартную учебную программу и темпы обучения, студенты точно также должны написать отчет по практике, структуру которого устанавливает ГОСТ, а университет, как правило, имеет право вносить незначительные правки. Например, количество подпунктов или изменение общего количества глав.

Конечно, все зависит от направления обучения студента, но структура отчета должна быть примерно следующей:

  1. Титульный лист
  2. Содержание
  3. Индивидуальное задание
  4. Дневник по практике
  5. Отзыв
  6. Введение
  7. Первая глава
  8. Вторая глава
  9. Содержание практики
  10. Заключение
  11. Список литературы
  12. Приложения

Документы по профессиональным модулям ПМ

Как и для  других форм обучения, студенты производственного модуля должны представить вместе с отчетом по практике следующие обязательные документы:

  1. Дневник по практике (должен быть заверен руководителем практики от предприятия)
  2. Индивидуальное задание (выдается руководителем практики от университета)
  3. Отзыв  (составляется руководителем практики от предприятия)
  4. Программа практики (должен быть заверен руководителем практики от университета)

Данные документы напрямую повлияют на оценку при защите отчета.

 

Прохождение практики по ПМ 01

Результатом прохождения студентом профессионального модуля 01 является овладение им видом профессиональной деятельности, а также формирование у будущих специалистов соответствующих разделам и междисциплинарным курсам модуля профессиональных компетенций.

Так как направлений по профессиональным модулям очень много, то и профессиональные компетенции, которыми должен овладеть студент, очень различны. По окончанию ПМ 01, обучающегося направляют на практику, результатом которой должен стать отчет по проделанной работе, заполненный календарный график практики, подробная характеристика на студента. Так как профессиональный модуль несколько отличается от обычной образовательной программы, то и конечные документы, требуемые от студента по прошествии практики, тоже будут отличаться от обычных.

Например, в виде таблицы необходимо указать оценку различным компетенциям по результатамам прохождения практики, руководитель от высшего учебного заведения должен указать свои замечания и предложения, а также должны быть сделаны записи о выполненных работах.

 

Прохождение практики по ПМ 02

По окончанию изучения профессионального модуля 02, студент должен овладеть таким видом профессиональной деятельности, как участие организации производственной работы структурного подразделения и формирование у будущих специалистов соответствующих разделам и междисциплинарным курсам модуля профессиональных компетенций.

В итоге студент должен:

  • Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения, где он проходит практику.
  • Участвовать в руководстве работой структурного подразделения, где он проходит практику.

По окончании практики студент должен представить свой отчет по практике по ПМ. 02, а также приложить календарный график, оценку о результате проделанной работы, записи о работах, выполненных на практике и отзыв руководителя практики от предприятия.

График практики составляется в виде таблицы и содержит в себе краткую инструкцию-план данного периода обучения. Оценка о результатах проделанной работы должна содержать саму оценку руководителя, его подпись, фамилию и инициалы и краткую характеристику работе.

Прохождение практики по ПМ 03

По окончанию изучения профессионального модуля 03, студент должен овладеть таким видом профессиональной деятельности, как участие во внедрении того или иного процесса. То есть во время практики студент должен будет непосредственно участвовать в реализации профессиональных процессов, проводить контроль соответствия запланированного и итогового результатов.

По окончанию данного периода обучения, студентом составляется отчет по практике по ПМ 03. К данному отчету необходимо приложить следующие документы:

  • Замечания и предложения руководителя практики от университета
  • Оценку компетенций студента по результатам прохождения практики
  • Характеристику руководителя практики от предприятия (составляется в соответствие с методическими рекомендациями)
  • Выводы и рекомендации студента (практические рекомендации студент составляет сам)
  • Календарный график (составляется в виде таблицы и содержит в себе подробную информацию о проделанной работе студента в соответствии с днями)
  • Записи о проделанных работах во время практики

Какие-то из данных документов составляет сам студент, какие-то руководитель практики от предприятия, а какие-то руководитель от университета. Следует помнить, что в конце, на каждом документе и отчете по практике должны стоять три подписи всех вышеперечисленных людей.

 

Прохождение практики по ПМ 04

По прошествии обучения по профессиональному модулю и прохождению практики по данному направлению, студент должен будет отобразить информацию в отчете по практике по ПМ 04:

  • О планировании деятельности подразделения
  • Об организации и контроле ранее запланированной деятельности
  • Об оформлении отчетно-планирующей документации

Со всем этим студент столкнется во время практики на предприятии. Он должен будет научиться понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, уметь организовывать собственную деятельность, выбирать такие способы выполнения профессиональных задач, которые будут наиболее эффективны, принимать нестандартные решения в необычных ситуациях и нести за них ответственность.

Все вышеперечисленное покажет студента как профессионала и позволит руководителю практики вынести свою оценку как потенциальному работодателю будущему специалисту. Данная оценка отображается в характеристике – обязательном документе, прикладываемом к отчету во время его защиты на кафедре.

 

Прохождение практики по ПМ 05

При окончании обучения по профессиональному модулю и прохождению практики по данному направлению, студент должен будет отобразить информацию в отчете по практике по ПМ.05:

  • О работе с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями и другими материалами, которые, так или иначе, был связаны с работой во время практики
  • Об осуществлении операций или работ, которые входят в прямые обязанности должности практиканта
  • Об оформлении отчетов, расчетов, документов
  • О ведении документации
  • О работе с компьютерными системами, о правилах технических документов.

С данными трудностями студенту предстоит столкнуться во время прохождения практики в организации. Обучающийся должен будет научиться понимать сущность своей будущей профессии, уметь организовывать собственную деятельность, выбирать такие способы выполнения профессиональных задач, которые будут наиболее эффективны, уметь обосновывать свой выбор, принимать нестандартные решения в необычных ситуациях и нести за них ответственность, владеть информационной культурой, уметь анализировать информацию и применять ее в нужное время.

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Отчет по практике: примеры 2020 года
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Виталий Буданов
12 минут назад
Необходимо решить (сделать) отчеты по практике и курсовые 2 и 3 семестр.
Татьяна Admin
Виталий Буданов
18 минут назад
Виталий, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту dist24@mail.ru
Яна
2 часа назад
Здравствуйте, моему родственнику нужны отчеты по производственной практике за 4 и можно за 7 семестр. Горе-студент обучается в ТОГу на ускоренном.
Татьяна Admin
Яна
2 часа назад
Яна, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту dist24@mail.ru
Мария
12 часов назад
требуется отчет по учебной практике 1 курс факультет экономика и менеджмент кафедра экономическая безопасность и налогообложение.практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Татьяна Admin
Мария
12 часов назад
Мария, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту dist24@mail.ru
Fredi Vega
1 день назад
Здравствуйте! Нужны 2 отчета по производственным практикам по бухучету по конкретной организации. Можно ли у вас заказать? Какие сроки выполнения и стоимость?
Татьяна Admin
Fredi Vega
1 день назад
Здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту dist24@mail.ru
Ilya Kondratov
1 день назад
Тема: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков Заполнить бланки: 1) Индивидуальный договор для студента по организации практики, 2) Дневник практики 3) Отчет по практике, 4) Характеристика работы студента от предприятия. И сделать копию договора о практике . Сколько будет стоить?
Татьяна Admin
Ilya Kondratov
1 день назад
Ilya, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту dist24@mail.ru
Elena Suntsova
2 дня назад
Здравствуйте, я хотела бы спросить сколько у Вас стоит написание отчета по производственной практике. И как долго Вы будете его писать? Успеете ли Вы написать его за 3 дня включительно? Фирма строительная. Я студент экономист. Заранее спасибо за ответ.
Татьяна Admin
Elena Suntsova
2 дня назад
Елена, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту dist24@mail.ru
Роман Хаустов
3 дня назад
Учусь на 3 курсе в Росдистант на пгс. Необходим отчет о производственной практики в соответствии с методическими указаниями, прилагаю их к письму. Подскажите пожалуйста сколько будет стоить и какие сроки?
Татьяна Admin
Роман Хаустов
3 дня назад
Роман, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту dist24@mail.ru
  1. Аватар
    Павел

    нужен отчет и все приложения по индивидуальному плану

    Ответить
    1. Татьяна
      Татьяна

      Павел, здравствуйте. Напишите пожалуйста нам на электронную почту dist24@mail.ru и наши сотрудники с Вами свяжутся в течении 30 минут.

      Ответить
    2. Татьяна
      Татьяна

      Павел, сделаем в кратчайшие сроки. Напишите нам на почту.

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